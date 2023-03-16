وزيرة الخزانة: النظام المصرفي الأمريكي لا يزال متماسكا على الرغم من انهيار 3 بنوك

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانت يلين، اليوم الخميس، أن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال متمسكا، وذلك بالرغم من انهيار وإفلاس 3 بنوك أمريكية أهمهم بنك سيليكون فالي .

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية في تصريحات لها اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرحب بالمناقشات مع الجمهوريين حول السياسة المالية، مشيرة إلى أن بايدن على استعداد للتفاوض بشأن تخفيض العجز، لكن ليس كشرط لرفع سقف الديون.

النظام المصرفي الأمريكي

وأضافت يلين أن الرئيس بايدن على استعداد للعمل مع الكونجرس لدعم الأمن الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن انهيار بنك سيليكون فالي حدث بسبب انخفاض قيمة الأصول في الميزانية العمومية للمنظمة، والذي كان نتيجة سياسة زيادة معدل الخصم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت يلين، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية: «مشاكل هذا البنك تشير إلى أننا في بيئة معدلات خصم مرتفعة،الأصول التي يحتفظ بها، وكثير منها من الخزينة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المدعومة من الحكومة، فقدت قيمتها السوقية».

وأشارت يلين إلى أن الصعوبات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا الأمريكي ليست في قلب مشاكل هذا البنك.