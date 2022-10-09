وزيرة الخزانة الأمريكية : خفض أوبك + لإنتاج النفط يضر بالاقتصاد العالمي

قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وصفت قرار مجموعة أوبك+ المتعلق بخفض إنتاج النفط بأنه “غير مفيد وغير حكيم” بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وقالت “يلين” – في تصريحات للصحيفة – “نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها”.

وانتقدت بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

وأضافت “يلين” أن “وتيرة تحويل الأموال إلى أوكرانيا تتسم بالبطء الشديد”.

وقال مسئولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج إن قرار مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع خفض إنتاج النفط رغم المعارضة الأمريكية الشديدة زاد من الضغوط على العلاقات المتوترة بالفعل بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والعائلة المالكة في السعودية، التي كانت يوما أحد أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المصادر التي يزيد عددها على عشرة في مقابلات مع رويترز إن البيت الأبيض ضغط بشدة لمنع أوبك من خفض الإنتاج.

ويأمل بايدن في الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يكافح فيها حزبه الديمقراطي للحفاظ على أغلبيته في الكونجرس، كما تريد واشنطن الحد من عوائد الطاقة الروسية في أثناء الحرب في أوكرانيا.

ومارست الإدارة الأمريكية ضغوطا على أوبك+ لأسابيع. وفي الأيام الأخيرة، حث مسئولون أمريكيون كبار في قطاعات الطاقة والسياسة الخارجية والاقتصاد نظراءهم في الخارج على التصويت ضد خفض الإنتاج، وفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات.