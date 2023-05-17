وزيرة الخزانة الأمريكية توجه رسالة إلى الكونجرس بشأن سقف الدين

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أزمة سقف الديون، مطالبة الكونجرس برفعه على الفور حتى تتجنب الحكومة نفاد السيولة بحلول يونيو.

وقالت “جانيت يلين” خلال كلمتها في قمة “رأس المال” ضمن فعاليات “مجتمع مصرفيي أمريكا المستقلين،” إن المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض قدروا أن التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي مثل الركود العظيم، حيث يمكن أن يتعرض 8 ملايين أمريكي لفقدان وظائفهم بالتزامن مع هبوط قيمة سوق الأسهم بنحو 45%.

وأضافت يلين أن التخلف عن السداد سيقوض دعائم النظام المالي في الولايات المتحدة، حيث من المتصور أن يؤدي إلى تداعي الأسواق المالية مع انتشار حالة الذعر المالي حول العالم عبر موجة بيعية كبيرة.

وعددت الوزيرة التداعيات قائلة: “التخلف عن السداد من شأنه أن يولد كارثة اقتصادية ومالية ويمحو المكاسب الاقتصادية التي حققها الأمريكيون منذ جائحة فيروس كورونا، ما من شأنه أن يوقف على الفور المدفوعات الحكومية لـ66 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي، وملايين المحاربين القدامى وأسر العسكريين”.

واختتمت أن المستثمرين أصبحوا أكثر ترددًا في الاحتفاظ بالديون الحكومية التي تستحق في أوائل يونيو، ويمكن تفادي الأزمة بكل بساطة إذا استجاب الكونجرس بتعديل أو تعليق سقف الديون.