وزيرة الثقافة : 73% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب

كشفت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن 73% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب ، مضيفة أن أبواب الميزانية مُقسمة ولا نملك إعادة تقسيمها، لكننا أنجزنا كثيرًا جدا من المواقع الثقافية.

وتابعت وزيرة الثقافة خلال اجتماع لجنة الاعلام في البرلمان اليوم الثلاثاء ، :”جمعنا المبالغ الذي يحتاج إليه كل قطاع حتى نتمكن من تغطية ميزانيته، لكن 73% من ميزانية الوزارة يتم دفعها رواتب”.

وأضافت أن الوزارة نصبت فى الشارع المسارح والمسارح المتنقلة، قائلة : “كل مكان نعمل مكتبة على قدر إمكانياتنا، وإحنا عارفين إن العائد الأهم تحقيق الهدف وليس العائد المادى”.

واستطردت وزيرة الثقافة: “بداية الأزمة أنشأنا مسارح مفتوحة عشان صعب نشتغل فى مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللى كان محتاجه المصريين فى وقت العالم كله كان ضلمة، وفى ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا تلك المسارح للربح”.

في سياق متصل ،قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ، أن مصر نجحت في مواجهة جائحة كورونا ، بحدث فني مهم كمهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت وزيرة الثقافة في اجتماع لجنة الاعلام بمجلس النواب: ” لازم نكون مبسوطين بالي اتحقق، سنة ونص كورونا والعالم كله قفل”.

تابعت وزيرة الثقافة، “فى بداية الأزمة أنشأنا مسارحا مفتوحة عشان صعب نشتغل في مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللي كان محتاجه المصريين في وقت العالم كله كان ضلمة، وفي ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا هذه المسارح للربح”.

وانتقدت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، غياب وزارة الثقافة عن المشهد الإعلامي، مشيرة إلى أنه لا يوجد وزارة ثقافة في العالم تعمل بمنأى عن الإعلام “لازم نواجه الارهاب والتطرف بالفن والمسرح والثقافة، بدلا من حضور محاضرات لا جدوى لها”.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال مشاركته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أكاديمية الفنون تعاني من الإهمال حوالي 27 سنة مباني مجمدة لا يعلم عنها أحد، مضيفا ” قدرنا نجتاز مراحل كتير صعبة، وسور الأكاديمية نفسه شيلناه وعملنا مكانه سور الأذبكية الحديث”.