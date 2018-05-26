وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض فيصل الرمضاني السابع للكتاب

بدور إبراهيم

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض فيصل الرمضاني السابع للكتاب، والذي تقيمه هيئة الكتاب خلال الفتره من 9 حتى 19 رمضان.

وقالت الوزيرة إن المعرض يقام على مساحة 1500 م بمشاركة 52 دار نشر مصرية وعربية، ويفتح أبوابه للجماهير على فترتين صباحية من الحادية عشرة حتى الرابعة عصرًا، ومسائية من التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، عدا الجمعة من التاسعة وحتى الواحدة مساءً.

وأضافت أن المعرض يشهد العديد من الأنشطة المتنوعة ما بين أمسيات شعرية وفرق فنية وفنون شعبية وندوات ولقاءات ثقافية وفنية وعروض سينمائية ومسرحية وحفلات إنشاد ديني يشارك فيها مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين.

كما يقدم المعرض العديد من ورش الأنشطة الفنية خاصة بالأطفال وذلك على مدار أيام المعرض.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظة لمواطني الجيزة بشكل سنوى للعام السابع على التوالي.

وأشار إلى أنه تم تهيئة الجو الملائم لزائري المعرض حيث تم تخصيص ورديات ثابتة من الهيئة العامة للنظافة والتجميل للحفاظ على نظافة المكان من الخارج ورفع كفاءة النظافة بشارع الملك فيصل.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدعم المنطقة بخدمات مرورية إضافية لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة لما قد تشهده من كثافة مرورية من زائري المعرض، لافتًا إلى أن المعرض يقام في منطقة كثيفة السكان بما يساعد على كثرة المترددين عليه من كافة الأعمار السنية.