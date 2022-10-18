وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية

تطلق دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ودكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 20 أكتوبر على مسرح النافورة، وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة “النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية) ، مسرح سيد درويش، أوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات.

كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير.

وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ” لبنان ” ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ” الكويت ” ، الفنان أحمد الجميري ” البحرين ” ، الشاعر شوقي حجاب ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار دكتور ماجد عسكر، الباحث دكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ” الأردن ” ، دكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ثم يبدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ويضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل .