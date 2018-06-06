وزيرة الثقافة: قدمنا نشاطًا رمضانيًا يليق بمكانة مصر وشعبها

وكالات:قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة نجحت في تقديم نشاط رمضاني ثقافي مميز يليق بمكانة مصر الثقافية وشعبها، في القاهرة والمحافظات.جاء ذلك خلال إسدال الستار، مساء الثلاثاء، على الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان بسور ال

وكالات:





قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة نجحت في تقديم نشاط رمضاني ثقافي مميز يليق بمكانة مصر الثقافية وشعبها، في القاهرة والمحافظات.

جاء ذلك خلال إسدال الستار، مساء الثلاثاء، على الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر رمضان بسور القاهرة الفاطمية.

وأضافت الوزيرة، في كلمتها، إن قصور الثقافة قدمت على مدار 10 أيام صورة جديدة نقلت خلالها ثقافات المحافظات لجمهور القاهرة من خلال العروض الفنية لفرق الفنون والآلات الشعبية من مختلف أرجاء مصر، مؤكدة أن المميز هذا العام في أنشطة الوزارة بشكل عام هو إعداد خريطة واضحة لتوزيع الأنشطة بين القطاعات في القاهرة والمحافظات.

وأشادت بفرقة «أوبرا عربي»، مشيرة إلى أن اليوم شهد ميلاد فريق من الشباب بقصور الثقافة يحمل افكار متطورة وسيكون لأعضائه مستقبل فني كبير.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الهيئة ارتدت ثوبا جديدا في شهر رمضان هذا العام من حيث الكم والكيف، حيث قدمت ما يقرب من 4500 فعالية فنية وثقافية في 27 محافظة حضرها عدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات منذ انطلاق الأنشطة مع بداية الشهر الكريم.

وأضاف أن الأنشطة تنوعت ما بين ورش فنية وحرف تراثية وأنشطة للطفل وندوات ثقافية وعروض مسرحية لفرق وشباب الأقاليم ومعارض الكتاب، مؤكدا أن قصور الثقافة أصبحت الآن في حالة من التلاحم مع المواطن المصري في القاهرة والمحافظات.

بدأ حفل الختام بعرض فني لفرقة «الحرية» للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة من الرقصات السكندرية، أعقبه أوبريت جديد بعنوان «حلم شعب» قدمته فرقة «أوبرا عربي» التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي في والذي تم تنفيذه بمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية وعبر من خلالة مجموعة شباب الفرقة عن أحلامهم وطموحاتهم لمستقبل أفضل لمصر.