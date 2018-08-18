وزيرة الثقافة تنعى ناجي شاكر رائد فن العرائس

وكالات:نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الفنان الراحل ناجي شاكر، الذي رحل عن 86 عاما، مساء السبت، بعد صراع طويل مع المرض.وقالت الوزيرة، في بيان، مساء السبت، إن «مصر فقدت أحد أهم مبديعها في فنون الديكور ورائد فن تصميم العرائس، حيث رسم بخطوطه الابداعية العديد من المسارات الفنية

وكالات:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الفنان الراحل ناجي شاكر، الذي رحل عن 86 عاما، مساء السبت، بعد صراع طويل مع المرض.



وقالت الوزيرة، في بيان، مساء السبت، إن «مصر فقدت أحد أهم مبديعها في فنون الديكور ورائد فن تصميم العرائس، حيث رسم بخطوطه الابداعية العديد من المسارات الفنية المختلفة في السينما والمسرح، ووصفت رحيله بالخسارة الكبير للفن المصري والعربي».

ولد ناجي شاكر بالقاهرة في 16 فبراير 1932 وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1957، قسم الديكور، بمشروع دبلوم عن العرائس، وأختير للاشتراك في إنشاء مسرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية «الشاطر حسن»، وعين معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور عام 1959.

وصمم ديكور وعرائس العرض الثانى لمسرح العرائس «بنت السلطان» وصمم عرائس أوبريت «الليلة الكبيرة» التي إشترك بها المسرح في مهرجان بوخارست الدولى للعرائس وفازت بالجائزة الثانية عن تصميم العرائس والديكور، وقام بتصميم عرائس وإخراج أوبريت «حمار شهاب الدين» كلمات صلاح جاهين وغناء سيد مكاوى.

وحصل «شاكر» على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفنى وتصميم الديكور والملابس لفيلم «شفيقة ومتولي» بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر وأحمد زكى وإخراج على بدرخان، وفى عام 1993 صمم ديكور وملابس وعرائس مسرحية «شغل أراجوزات» إخراج أحمد اسماعيل في وكالة الغورى، وعمل قبيل وفاته أستاذا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.