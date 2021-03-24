ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تكرم نجمات الفن بالمسرح القومي (صور)

اهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني .. وغيرهم
سلوى عثمان 11:55 م, الأربعاء, 24 مارس 21 11:55 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عدد من الأمهات المثاليات من نجمات الابداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بالمسرح القومى وبحضور إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وإيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات.

تكريم الفنانات المصريات

عبد الدايم المرأة المصرية شريك فاعل في كل تقدم تنموي

قالت عبد الدايم أن المراة المصرية تعد رمزا للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء اجيال مستنيرة .

وتابعت انها شريك اصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث ابرزت التوجهات العامة الايمان بأهمية وعمق دور المراة على الصعيدين التنويري والتنموي .

تكريم العاملات بوزارة الثقافة المتميزات

وأشارت أن المراة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء ، وابدت سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي ياتى تقديرا وعرفانا لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود فى مشوارهن الاسرى والمهنى .

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عبد الدايم تكرم سميحة أيوب وليلي طاهر .. وغيرهن من الفنانات

تكريم سميحة أيوب

اهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيدة سهير عبد القادر، الدكتورة عايدة عبد السلام الى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير ادارة السكرتارية ، مديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى ، علا عبد الفتاح علي عبد الله إدارة التراخيص الفنية .

تكريم خالد جلال لوزيرة الثقافة

خالد جلال يكرم وزيرة الثقافة

كما اهدى خالد جلال شهادة تقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريما لها باعتبارها أم مصرية ونموذج للمراة التي اسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع .

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الفنانات المكرمات بالإحتفال

وقال إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة ، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريماً وتقديراً لدورها الهام في اعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتي تبوأت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالام المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

تكريم سميرة عبد العزيز

جلال نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر

وأضاف جلال ” لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض، واكد بأن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم .

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تكريم ليلي طاهر

وأضاف لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها واثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجاً نبيلاً يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية ” .

الفنانة رحاب مطاوع تحيي الحفل

يذكر أن الإحتفالية احيتها مطربة الاوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الام والتى ابدعها كبار الشعراء والملحنين .

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بقلم سلوى عثمان

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