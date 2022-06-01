وزيرة الثقافة تفتتح معرض الفن المصري فى عشرينيات القرن الماضي (صور)

ضمن فعاليات الاحتفاء بـ عشرينيات القرن العشرين افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الفن المصري فى عشرينيات القرن الماضي والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بمجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي) وذلك بحضور الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الكاتبة فاطمة ناعوت ، الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض ومجموعة من التشكيليين والنقاد والمهتمين .

عبد الدايم : المعرض يضم مجموعة من كنوز الحركة التشكيلية ويعكس الثراء والزخم الفني خلال حقبة العشرينيات

قالت عبد الدايم إن عقد العشرينيات من القرن الماضي مثل مرحلة مميزة فى تاريخ الوطن وكان بمثابة نقطة انطلاق للإبداع المصرى بمختلف صوره .

وأضافت عبد الدايم أن المعرض يضم مجموعة من كنوز الحركة التشكيلية والتى تعكس الثراء والزخم الفني خلال تلك الفترة .

وأكدت على أن التشكيل وسيلة لحفظ الهوية باعتباره ذاكرة للأمم ، ووجهت الدعوة لجميع أبناء الوطن لزيارة المعرض والاطلاع على نوادر المقتنيات .

90 عمل فنى يرسم ملامح التشكيل فى عشرينيات القرن الماضى

من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن المعرض يقدم نماذج رفيعة المستوى تؤرخ للطابع الفني خلال حقبة عشرينيات القرن الماضي .

وأشار أنها من ركائز تطور المشهد الفني المصري والذي يمثل التشكيل أحد مفرداته الراسخة عبر العصور .

يستمر المعرض حتى الأول من أغسطس المقبل ويضم 90 عملًا فنيًا لـ 20 مبدعا من رواد الحركة التشكيلية منهم محمود مختار ، محمود سعيد ، راغب عياد ، يوسف كامل ، جورج صباغ ، محمد حسن ، إيمى نمر ، سوزان عدلى ، شعبان زكى وغيرهم .