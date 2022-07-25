وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان القومي للمسرح وتكرم 10 قامات مسرحية (صور)

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي يرأسه الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك بحضور عدد من النجوم ورؤساء القطاعات بوزارة الثقافة.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض « ياعزيز عيني » مأخوذ من كتاب( عزيز عيد) إعداد وإخراج عصام السيد، وبطولة محمد فهيم، محمود الزيات، ماهر محمود، حسن عبد الله، علي كمالو، ابتهال الصريطي، ميشيل ميلاد، ديكور محمد الغرباوي، أشعار مصطفي إبراهيم، ألحان هيثم الخميسي، أزياء مروة عودة ،استعراضات شيرين حجازي، إضاءة ياسر شعلان، صوت محمود عبد اللطيف، محسن عبد الفتاح، ماكيير إسلام عباس، مساعد ملابس خالد زنكل، مساعدو الإخراج محمد حجازي، محمود طنطاوي، حمدي حسن. فيما قدم الحفل الفنان ضياء عبد الخالق.

مختار : المخرج المسرحي ذلك المبدع المشاكس الذي يخلق إبداعه من إدارة إبداعات الآخرين

وفى البداية قال المخرج إسماعيل مختار، مدير المهرجان القومي للمسرح « بداية أحب أن أوجه شهادة شكر وعرفان لوزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبد الدايم ودعمها للفن المصري و للمسرحين ليتوج هذا الدعم كل عام بالمهرجان القومي للمسرح ».

كما أتقدم بالشكر للجنة العليا للمهرجان لطرحها الموضوعي في اختيار عناوين دورات المهرجان .

لتكون هذه الدورة هي دورة المخرج المسرحي ذلك المبدع المشاكس الذي يخلق ابداعه من إدارة إبداعات الآخرين .

ويخلق ذلك الإبداع مع إيقاع ألوان الديكور والإضاءة وإذا أنتهي يقبل أن يحمل كل شيء على عاتقه.

وأضاف: اقف دائما أمام المكرمين وانا انحني أمامهم سوا من رحلوا عن عالمنا وظل إبداعهم أو من معنا اليوم فكلهم رموز يمثلون ريادة الابداع في الحركة المسرحية .

وقال أنتم من صنعتم هذا الجيل ولا تصدقوا من يقول لكم المسرح في أزمة كيف يكون المسرح في أزمة .

وانتم تملئون الدنيا بإبداعكم، أي عمل يواجه صعوبات فعليكم ان تتأملوا عرض هاملت للعظيم محمد صبحي كيف حارب وواجه وخرج من المعركة بمسرح جاد ومبدع اعلموا أنكم مشاريع تمشي على الأرض بيننا.

إسماعيل : الإبداع الحقيقي لا ينبت من فراغ، بل هو تفاعل حقيقى مع الواقع عبر تراكم التجارب

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان ، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السيدات والسادة فنانو مصر وعاشقى المسرح أبو الفنون، كل عام وأنتم والمسرح بخير.

وأضاف إسماعيل لأن الإبداع الحقيقي لا ينبت من فراغ، بل هو تفاعل حقيقى مع الواقع عبر تراكم التجارب والرؤى المتعددة .

فلقد سعى المهرجان عبر دورته السابقة إلى الغوص في تاريخ المسرح المصري، والكشف عن تجاربه المتتابعة عبر 150 سنة من عمره .

فألقينا الضوء على الآباء المؤسسين الذين يمثلون دعائم المسرح المصرى الحديث والمجد وارهاصاته ومسيرته .

كما ألقينا الضوء على حركة التأليف المسرحي إيماناً بالدور الكبير الذي لعبه كتاب المسرح والذي تعددت مشاريعهم ورؤاهم، مما أضاف للحركة الفنية ثراء وتجدداً.

وتابع: ونستكمل المسار في هذه الدورة بإلقاء الضوء على المخرج المسرحي ورصد أهم المحطات والتجارب التي أسهمت في تشكيل الوجدان المصري، حيث الفنون عاملا رئيسا في بناء الإنسان.

واختتم: تحية وتقدير لكل فنان مسرحي حافظ على هوية بلاده، وأخص بالشكر الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الداعم الرئيسي للمسرح والداعم الدائم للمهرجان القومى للمسرح .

وإصرارها على إقامة المهرجان في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جائحة كورونا إلى الأزمات الإقتصادية العالمية فتحية تقدير واعتزاز إلى معالى الوزيرة وليظل المسرح معلما ومرشداً وداعماً لكل جمال ومحبة وأمل.

عبد الدايم : عرض الافتتاح عرض رائع

وأعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم عن إفتتاح الدورة الخامسة عشرة من المهرجان وتمنت أن تكون دورة موفقة لكل العروض المشاركة كما هنئت المخرج عصام السيد علي عرض الإفتتاح « ياعزيز عيني » ووصفته بعرض افتتاح رائع.

وخلال الحفل تم تكريم أعضاء لجنة المشاهدة، بمنحهم شهادات تقدير عن دورهم في اختيار العروض المشاركة، وهم: الدكتور علاء قوقة رئيساً،والناقد يسرى حسان عضواً، والناقد أحمد طه عضوا، الناقدة، مي سليم عضوا، المخرج محمود فؤاد صدقي.

كذلك تم تقديم لجنة تحكيم العروض المسرحية، وهم: الفنان القدير محمود الحديني رئيسًا للجنة، والفنان القدير كمال أبورية والناقد الكبير عبد الرازق حسين والمخرج الكبير حسن الوزير ، والدكتور محمد سعد والفنانة رجوى حامد والموسيقار محمد سعد باشا، والمخرج هاني عبد المعتمد مقررًا ومحمد عبد السلام أمين سر اللجنة.

تكريم ١٠ قامات مسرحية ب « المهرجان القومي للمسرح المصري »

و كرمت عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المكرمين عن دورة هذا العام وهم: الفنان الكبير محمد صبحي، والفنان القدير صبري عبد المنعم وتسلمت تكريمه ابنته لظروف مرضية منعته من الحضور ، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والمخرج الكبير عصام السيد .

والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم، والمخرج الكبير مراد منير، والمخرج الكبير أحمد إسماعيل، ومهندس الديكور الكبير فادى فوكيه .

واسم الفنان الراحل الكبير عبد الرحيم الزرقاني واسم الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق تسلمت تكريمها الفنانة سوسن بدر