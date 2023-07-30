وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري

افتتحت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نجوم الفن والمسرح المصري.

حملت الدورة اسم الفنان عادل إمام، وكرم بحفل الافتتاح ١٠ فنانين وهم صلاح عبد الله، خالد الصاوى، محمد أبو داوود، رياض الخولي، رشدي الشامي، محمد محمود، د. سامي عبد الحليم، أحمد فؤاد سليم، مهندسة الديكور نهي برادة، الكاتب محمد السيد عيد.

يتنافس في المهرجان القومي للمسرح ٣٧ عرضا

وقال مدير المهرجان الفنان والمخرج ياسر صادق خلال كلمته: في عرس المسرح المصري خلال هذه الدورة، يتنافس ٣٧ عرضا من قطاعات مختلفة ليقدموا أروع ما لديهم في حصاد الموسم المسرحي من خلال المسابقة الرسمية، كما توجد مسابقة للنقد المسرحي، وأخرى للتأليف المسرحي للعمل الأول، وهنا يطيب لنا أن نشكر معالي الوزير د.نيفين الكيلاني لتوجيهها برصد جوائز مالية لهذه المسابقة، حيث الجائزة الأولى ١٠ آلاف، والثانية ٧ آلاف، والثالثة ٥ آلاف، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع، بالإضافة إلى طبع النصوص الفائزة، وقد أطلق المهرجان اسم كاتبنا الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني على هذه المسابقة

ورش المهرجان القومي للمسرح انطلقت لإضافة مبدعين للساحة

وتابع مدير المهرجان وقد انطلقت الورش من تاريخ السادس من يوليو الجاري، لتستمر على مدار شهر كامل، لتؤتي بثمارها المرجوة والتي ستضيف مبدعين للساحة المسرحية، وأخيرا أتقدم بالشكر للنجم محمد رياض الذي لم يدخر جهدا أو وقتا في سبيل خروج هذه الدورة بشكل مشرف يليق بعراقة المسرح المصري وقيمة وزارة الثقافة المصرية، والشكر موصول لأعضاء اللجنة العليا وجميع اللجان التنفيذية والمبدعين القائمين على الندوات والورش، واتمني أن يكلل جهدنا بالنجاح والتوفيق لما نتمناه تجاه المسرح.

عادل إمام رمزنا الفني الأكبر وزعيم البهجة

وألقى رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، كلمته قائلا: أهلا بكم في افتتاح الدورة ال١٦ للمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام ليس فقط لكونه ابن المسرح، لكن أيضا تقديرا لمسيرته الفنية الممتدة، ولأنه رمزنا الفني الأكبر عند الملايين في العالم العربي الذين توجوه زعيما البهجة، وانطلاقًا من إيماننا بأهمية المهرجان وما يمثله كان اختيارنا للزعيم عادل امام ليحمل اسم دورتنا الجديدة

واستكمل رئيس المهرجان: إن أهمية المسرح تأتى لكونه المعبر عن الواقع المصري، ومحركا لكثير من الأحداث الوطنية المهمة في تاريخ مصر وحمل رايته الكثيرون من رموز الفكر والإبداع، واسمحوا لي في هذه المناسبة أن نحيي جميع صناع المسرح المصري ممن أفنوا أعمارهم من أجل إسعاد الجمهور وتشخيص همومه ومشاكله

واستطاعوا الصمود من أجل حركة مسرحية حقيقية، كما أن أهمية المهرجان تأتي من كونه أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر، وفي النهاية دعوني أشكر من وقفوا خلف هذه الدورة لتخرج إلى النور بداية من رؤساء الدورات السابقة وجميع اللجان التنفيذية، وأخص بالشكر معالي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على دعمها اللا محدود، وكذلك كل قطاعات وزارة الثقافة، كما أخص بالشكر صندوق التنمية الثقافية واللجنة العليا للمهرجان ولجانه التنفيذية وأخيرا أقدم كل الشكر لدار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة قنوات الحياة.

إدارة المهرجان القومي للمسرح تمنح شهادات تقدير

ومنحت إدارة المهرجان، خلال حفل الافتتاح، شهادات تقدير لأعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض، تقديرا لجهودهم في مشاهدة واختيار العروض المشاركة في الدورة الـ16 للمهرجان هذا العام، والتي تكونت من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة القديرة عزة لبيب، والمخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي، والفنان إيمان الصيرفي.

كما تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم، حيث صعد على المسرح رئيس اللجنة الفنان أشرف عبد الغفور، والأعضاء الفنان مجدي كامل، والمؤلف نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد جرجس شكري.

وانطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، اليوم، 29 يوليو، وتستمر الفعاليات حتى 14 أغسطس المقبل، ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري، حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني، وفرق الهواه والمسرح الجامعي، والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية، وذلك وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.