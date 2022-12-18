وزيرة الثقافة تعلن توقيع بروتوكول بين قصور الثقافة والمتحدة للإنتاج السينمائي لتنفيذ مشروع سينما الشعب

أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني فيما يخص مشروع “سينما الشعب”، على أن تتولى الشركة المتحدة مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب وذلك بالتنسيق مع الهيئة بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.

وتابعت “وأن تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به، سواء كان ذلك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تسويق المساحات الإعلانية الخاصة بمواقع مشروع سينما الشعب وكل ما يتعلق بعرض الإعلانات المصورة.

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وتابعت “بالإضافة إلى الرؤية الإستثمارية للوزارة تم التنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لإستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التي تقع في أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة في الدعاية كأوت دور.