ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تعلن إلزام متعهدي الحفلات بسداد حق الأداء العلني للمبدعين .. موسيقيون يعلقون

مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة
أحمد حمدي 1:47 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 1:47 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم قرارا حازما ينص على إلزام مُتعهدي ومنظمي الحفلات، سداد حق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين مقابل استغلال أغانيهم قبل حصولها على التراخيص اللازمة.

وأسعد هذا القرار جمعية المؤلفين والملحنين بمصر، والذي يترأسها دكتور مدحت العدل على رأسهم أمين الجمعية الشاعر فوزي ابراهيم، فيرى أن هذا القرار بمثابة انتصار للقانون، وإنصاف للمؤلفين والملحنين”، موضحًا أن “حق الأداء العلني للحفلات، يتم تحصيله من المنشآت والشركات المنظمة أو المتعهدين ولا علاقة له بالمطربين والموسيقيين إطلاقًا”.

نادر عباسي: يوجد موسيقيون ماتوا ولم يكن لهم أي حقوق مالية بسبب عدم تحصيل الأداء العلني

قال الموسيقار نادر عباسي إنه عاش في سويسرا لفترة طويلة، وذلك موجود بشكل طبيعي جدا أن أي مسرح متعاقد مع مؤلف موسيقي الذي له حق الأداء العلني يذهب للنقابة فورا ويحول لها ذلك.

اقرأ أيضا  تطبيق قرار منع الغناء بـ«فلاشة» لأول مرة منذ سنوات طويلة لأي مطرب .. موسيقيون يعلقون

وأضاف للمال أنه حينما كان يقدم حفلات موسيقية في فرنسا او اووربا يتم ارسال له مبلغا ماليا حتى لو بسيطا كحق له عن اداؤه في الحفل ، لذلك لو طبق ذلك في مصر سيكون رائعا .

وأكد أن هناك موسيقيين قدموا اعمالا عظيمة وبسبب ضياع حقوقهم تاثرت اسرهم جدا ، بسبب عدم وجود أي مستحقات مالية لهم لان ذلك مهم جدا بالنسبة لاي موسيقى ان يحصل على حق الاداء العلني لاعماله الموسيقية .

اقرأ أيضا  المنتج أشرف صقر: مشروعي الفني المقبل ينتمي لمسلسلات الرعب والإثارة

صلاح عطية : مثلما يستفيد المطرب من اغنياتي طيلة الوقت من حقي ان أحصل على حقي فيها

وعلق الشاعر صلاح عطية على قرار وزيرة الثقافة بانه حينما علم بهذا القرار كانه مثل انتصار 6 اكتوبر العظيم ، لأنه سيحصل الفترة القادمة على حق الاداء العلني لأغنياته بدرجة اكبر .

وأكد أنه كيف أقدم أغنية لمطرب معين يكسب منها ملايين الجنيهات ويستطيع ان يعيش حياة كريمة ، وانا كمؤلف للأغنية احصل على مبلغ مالي بسيط وينتهي الامر ويظل المطرب يستفيد من هذه الأغنية لسنوات بمفرده، فذلك ليس عدلا أبدا .

اقرأ أيضا  موسيقيون : موقف حسن شاكوش ليس متأزمًا ويمكنه الغناء خارج مصر

ويضيف أن وزيرة الثقافة والمنصفات الفنية اقرا بانهما سيحافظا على حقوقنا كمؤلفين وملحنين، وذلك القانون موجودا في فرنسا والخارج منذ سنوات طويلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحمد آدم يعود للتلفزيون بعد سنوات في موسم 2022

أحمد حمدي 1:44 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

المنتج مجدي نور : ننتظر قرار رئيس الوزراء بشأن مذكرة قرار تصوير العمل الفني بـ 100 ألف جنيه

أحمد حمدي 11:03 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

الشاعر صلاح عطية : أعمل على تأليف أغنيات جديدة لعدة مطربين

أحمد حمدي 10:58 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

موسيقيون : موقف حسن شاكوش ليس متأزمًا ويمكنه الغناء خارج مصر

أحمد حمدي 10:54 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

تطبيق قرار منع الغناء بـ«فلاشة» لأول مرة منذ سنوات طويلة لأي مطرب .. موسيقيون يعلقون

أحمد حمدي 8:11 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

محافظ مطروح : تنظيم احتفالية شالي موطن الأجداد بسيوة 6 أكتوبر المقبل

معتز محمود 3:34 م, الخميس, 16 سبتمبر 21