وزيرة الثقافة تعتمد نتيجة مسابقتي كاتب ورسام والمسابقة الأدبية المركزية

وزير الثقافة توافق على جوائز في ست اقسام لمسابقتي كاتب ورسام وأيضا المسابقة الأدبية المركزية لقصور الثقافة

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة نتيجة المسابقة الأدبية المركزية السنوية (دورة الاديب الكبير فؤاد حجازى 2019 – 2020 ) ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس، واللذان تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض .

تضم الاولى مجالات ديوان شعر الفصحى – ديوان شعر العامية – المجموعة القصصية القصيرة – الرواية – أدب الطفل – الدراسات النقدية، أما الثانية تجمع مجالات القصة القصيرة – الشعر – رسوم الأطفال، وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

عبد الدايم : المستوى المميز للإنتاج الأدبى المشارك فى المسابقتين يعكس الخصوبة الإبداعية

قالت إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة أن المستوى المميز للإنتاج الأدبى الذى تقدم للمشاركة فى المسابقتين يعكس خصوبة أرض مصر الابداعية .

وتابعت أن المسابقات التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى مختلف قطاعاتها تهدف إلى اكتشاف النابغين فى مختلف المجالات الفكرية والفنية؛ حيث يتم تبنى ورعاية مواهبهم باعتبارهم المفردات الواعدة لقوى مصر الناعمة .

وأضافت أن مشاركة أبناء الوطن من مختلف ربوع الجمهورية فى الفعاليات يجسد السعى المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية التى تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة .

195 عمل أدبي تنافسوا على الجوائز

المسابقة الأدبية المركزية شهدت مشاركة 159 عمل أدبى لمبدعين من مختلف محافظات مصر .

حصل على المركز الاول فى مجال ديوان شعر الفصحى محمد ربيع رزق سليمان عن ديوان « نشرب الوقت سادة » ، ياسمين صلاح إبراهيم عن ديوان « للنار مزاج اخر » ( المركز الثانى ) ، عشم الله مكاوى عبد العليم عن ديوان « مواقيت ابى » ( المركز الثانى مكرر ) ، يونس محمد سبع يونس عن ديوان « سيريتادا لعروس البحر » ( المركز الثالث ) .

وفى مجال ديوان شعر العامية نال المركز الاول عادل السيد الشربينى عن ديوان « زى القمر » ، و كريم جمال محمد عن ديوان « ليلة مش حمرا » ( المركز الثانى ) ، ومصطفى أحمد محمد مرعى عن ديوان « كحل النور » ( المركز الثالث ) .

أما فى مجال الرواية حصل على المركز الأول محمد سعيد ابو اليزيد عن رواية « مونتو » ، ماجد كمال عليوة عن رواية « السبحة » ( المركز الثانى ) ، وفكرى عمر عبد العزيز عن رواية « فلك النور » ( المركز الثالث ) .

وفى مجال المجموعة القصصية القصيرة فاز بالمركز الاول رضا أبو العينين سعد عن مجموعة « مصاب بالمرايا » ، ومريم كمال السعيد عن مجموعة « مصفاة هائلة تحملها الملائكة » ( المركز الثانى ) ، ومروة عاطف محمود عن مجموعة « سيزيف يعود دائما » ( المركز الثالث ) .

وفى مجال ادب الطفل حصل على المركز الأول أحمد عبد الرحيم ايراهيم عن مؤلفه سلطان النوم ، عمرو عادل احمد عن مؤلفه يوميات لهلوب ( المركز الثانى ) ، هانى مصطفى قدرى عن مؤلفه ازياء بلون السماء ( المركز الثالث ) ولم تتقدم اعمال للمشاركة فى مجال الدراسات النقدية .

اما مسابقة كاتب ورسام شهدت مشاركة 5260 عمل من جميع الاقاليم الثقافية المصرية ( القاهرة الكبرى وشمال الصعيد – شرق الدلتا – وسط الدلتا – وسط الصعيد – القناة وسيناء – جنوب الصعيد ) واسفرت النتائج عن فوز 30 طلاب من مختلف المراحل الدراسية فى مجالاتها الثلاث