ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة
سلوى عثمان 4:54 م, الجمعة, 15 أبريل 22 4:54 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، في التاسعة مساء الأحد 17 أبريل بمقر مسرح الطليعة بالعتبة . 

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

عبد الدايم: الطليعة صرح للتنوير ونجح في إنتاج عروض ساهمت في تشكيل وعي المجتمع

قالت عبد الدايم إن مسرح الطليعة أحد الصروح التنويرية التى نجحت خلال ستة عقود في إنتاج عروض ساهمت في تشكيل وعي المجتمع ولمع من خلاله نجوم أثروا الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطا للصد ضد كافة أشكال التطرف . 

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وأضافت أنه وبعد مرور ٦٠ عاما لايزال يؤدى رسالته السامية باعتباره من أهم عناصر الإبداع المصرى ، مؤكدة أنه تفرد بعروض مميزة تستقطب مختلف شرائح الجمهور .

المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة

فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة

يتضمن حفل الافتتاح عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح . 

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وفي قاعة صلاح عبد الصبور تعقد ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار وعرض للحكي والغناء بعنوان ( خلطة شبرا ) كتابة وأشعار يسري حسان ، ألحان الراحل أحمد الحجار ، غناء ماهر محمود ، إخراج محمد سليم . 

وتمتد الاحتفالات إلى قاعة زكي طليمات حيث يتم تقديم عرض تخرج ورشة الحكي بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح ومدربي الورشة . 

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إضافة إلى إعلان تخرج الدفعة الأولى لورشة الحكي بمسرح وتسليم الشهادات للخريجين الى جانب تكريم مدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي وعدد من العاملين تقديرا لجهودهم .

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بقلم سلوى عثمان

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