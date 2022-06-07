وزيرة الثقافة تطلق إشارة إعادة تشغيل مسرح الغد وتفتتح جناحا متحفيا (صور)

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إشارة إعادة تشغيل مسرح الغد بعد تطويره وتأهيله ورفع كفاءته وافتتحت جناحا متحفيا مستحدثا به أعده المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة ياسر صادق يضم عدد من مقتنيات كوكبة من المسرحيين منهم المخرج فهمي الخولي، مجدي وهبة ، هناء عبد الفتاح ، مديحة حمدي ، الدكتور حسين عبد القادر .

كما شهدت العرض المسرحي « صانع البهجة » ( عسل وطحينة – جنان في جنان ) إعداد وإخراج ناصر عبد المنعم وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ، المخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وسامح مجاهد مدير مسرح الغد

عبد الدايم : إعادة افتتاح مسرح الغد يثري حركة الإبداع في مصر

قالت عبد الدايم أن إعادة افتتاح مسرح الغد يثري حركة الإبداع فى مصر ، وأضافت أن المنشآت الثقافية تعد روافد للتنوير واحد أدوات بناء الإنسان وتنمية المجتمع .

وأكدت عبد الدايم على أنه تم اعداد مجموعة من العروض المميزة التى تعمل على تطوير الوعي والوجدان لتقديمها على مسرح الغد.

و أوضحت أن الاجنحة المتحفية بمختلف مسارح الدولة تهدف لتخليد رموز ورواد القوة الناعمة المصرية .

خيرى والريحانى يستعيدان ذكريات كوميديا عشرينيات القرن العشرين

عرض صانع البهجة ( عسل وطحينة – جنان في جنان ) يضم مجموعة من إبداعات الراحلان بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بـ عشرينيات القرن العشرين وتم بثه إلكترونيا على قناة وزارة الثقافة .

ويتم تقديمه للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي ، سامية عاطف ، ريم أحمد ، محمود الزيات ، الخضر زنون ، أشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

تفاصيل إعادة تطوير مسرح الغد

مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التي أسسها القدير الراحل عبد الغفار عوده وتم تطويره وفق أحدث النظم المتخصصة حيث شملت الأعمال إنشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة .

هذه التغييرات شملت تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبد اللطيف ، وتغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) .

و تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف الأمن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر – التحكم – الكهرباء إلى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح .

و استحداث نظام صوتي داخلي ، كما تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للإعلان الخارجى ، و إنشاء محطة إطفاء حريق متكاملة بالخزان .

و رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب – الالومنيوم – الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، وأيضا تطوير المدخل الداخلي والخارجي