وزيرة الثقافة تستقبل وفدا فرنسيا لبحث تعزيز الشراكة (صور)

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، وفدا من فرنسا يضم السيدة كاثرين مورين ديسايي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة المصرية الفرنسية به ورئيسة لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمنطقة نورماندي وبصحبتها مارك باريتي سفير فرنسا بمصر ، كريستين دورفيل نائب المدير العام لمنطقة نورماندي والمسئولة عن التدريب والثقافة والشباب والرياضة ، ديفيد ريجنر ملحق التعاون الثقافي بالسفارة الفرنسية ، رافاييل جيرار مدير مسرح riv gauche وذلك لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية .

« رحلة في الشرق » لجوستاف فلوبير مشروع إنتاج مسرحي مشترك

وتناول اللقاء مناقشة عدة مشروعات متنوعة ثقافية وفنية مشتركة حيث طلب الجانب الفرنسي تقديم عرض مسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير وهى المسرحية التي تحمل عنوان رحلة في الشرق وتم اقتراح اقامته في احد المواقع الآثرية المصرية المختلفة منها أسوان أو معبد أبو سمبل أو الأقصر بالتزامن مع تعامد الشمس .

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية التي تعبر عن الإرث الثقافي لكل من مصر وفرنسا.

جانب من لقاء وزيرة الثقافة والوفد الفرنسي

عبد الدايم : القوى الناعمة تلعب دوراً هاما فى تعميق أواصر الصداقة

وخلال اللقاء أشادت عبد الدايم بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين بالتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال عقود مضت والتي توجها عام الثقافة المصري الفرنسي 2019 .

وأشارت وزيرة الثقافة إلى الطابع المميز للإبداع الفرنسي بمختلف صوره ، وأضافت أنه تم الاتفاق على البدء فى دراسة وإعداد مجموعة من المشروعات الفكرية والفنية بين الجانبين مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دوراً هاما فى تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات .

كاثرين مورين : الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع

من جانبها قالت كاثرين مورين أن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع مؤكدة أنها لعبت دورا مؤثرا فى تكوين ثقافات مختلف المجتمعات .

وأكدت على متابعتها للأنشطة الفكرية والفنية المصرية التى شهدت مؤخرا حالة من التوهج ، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ مشروعات إبداعية تبادلية تليق بالعمق الحضاري للبلدين .