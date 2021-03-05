وزيرة الثقافة: برنامج رمضاني متميز هذا العام ببورسعيد

تعتزم وزارة الثقافة تنفيذ 108 فعاليات في بورسعيد احتفالا بتتويجها عاصمة الثقافة المصرية ، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن عزم الوزارة تدشين العديد من الفعاليات التى تتنوع بين احتفالات شعبية وعروض مسرحية.

بالإضافة إلى برنامج “صيف بورسعيد” الذى أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال أشهر الصيف يبدأ من يونيو ويوليو وأغسطس بحدائق بورسعيد فضلا عن ورش تدريب فى مجال المسرح برعاية المعهد العالى للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون.

وأشارت الوزيرة خلال جولة تفقدية لها اليوم الجمعة بصحبة نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إلى مشاركة كافة الجهات التابعة لوزارة الثقافة فى تنفيذ فعاليات فنية ببورسعيد خلال العام الحالى ٢٠٢١ ، بجانب المعهد العالى للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية .

وكشفت عبد الدايم عن برنامج خاص لاحتفالات ليالي رمضان الذي ترعاه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من ١٠ الى ٢٥ رمضان متضمن فرق من مختلف أنحاء الجمهورية بمعدل فرقة واحدة يوميا .

ولفتت إلى استضافة بورسعيد هذا العام لملتقى شباب الحدود الرابع المقرر اقامته فى الفتره من ١ الى ٨ يونيه والذي يضم شباب المناطق الحدودية من محافظات شمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد ومطروح وسيوة والقاهرة ويتضمن تنفيذ ورش فنية وورش أدبية فى مجالات الشعر والقصة.

كما تقرر أن تستضيف بورسعيد أيضا مهرجان مسرح الهواه فى دورته الثامنة عشر بجانب حفل الافتتاح والملتقى الثالث لفنون وثقافة العمال والمؤتمر العلمي الخامس الأطلس المأثورات الشعبية، نوفمبر القادم.

الوزيرة تفتتح منشآت ثقافية ببورسعيد

كما قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان ، بتفقد متحف النصر للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، وخلال الجولة تم تفقد أقسام المتحف والاستماع لشرح موجز عن الأشكال الفنية داخل متحف النصر للفنون التشكيلية

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الفعال لوزارة الثقافة بمحافظة بورسعيد والحرص على تنوع أشكال الفنون المقدمة من الوزارة لابناء المحافظة ، مؤكدا أن الثقافة من اشكال القوى الناعمة التى لها أهمية كبرى فى إثراء المجتمع بالمعرفة والعلوم والفنون .

ومن جانبها أشادت وزيرة الثقافة بمتحف النصر للفنون التشكيلية ، لافته إلى أهمية تواجد هذا المتحف بمدينة بورسعيد والذى يعد من الأماكن الثقافية والسياحية المميزة نظرا لأهمية الفن التشكيلي واهتمام الكثيرين بهذا الفن المميز.



كما افتتحت شارع الفنان الراحل محمود ياسين بحى الشرق وذلك فى إطار فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ .

وزيرة الثقافه وهانى شاكر ومحافظ بورسعيد فى جولة تفقدية ببورسعيد اليوم

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تسمية أحد شوارع حى الشرق باسم الفنان الراحل ابن محافظة بورسعيد محمود ياسين ، تخليدا لذاكراه ولأعماله الفنية الخالدة، لافتا إلى أن محمود ياسين كان من القامات الفنية المشرفة لمحافظة بورسعيد والذى أثرى الفن بالكثير من الأعمال الفنية الاجتماعية والسياسية وغيرها .