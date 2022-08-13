وزيرة الثقافة الجديدة: مصر دولة مؤسسات وأي مسؤول جديد يستكمل مسيرة من سبقه (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة ، إن مصر دولة مؤسسات وأي مسؤول جديد يستكمل مسيرة من سبقه، مؤكدة أنه من السابق لأوانه الكلام عن وضع ملفات للعمل عليها وهناك رؤية و سياسة الدولة و الوزراء تنفيذيين لسياسة الدولة.

وأضافت الكيلاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار على فضائية النهار : “على رأس الأولويات إيجاد رؤية للعمل بها في المواقع الجديدة مثل مدينة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة”.

وتابعت الكيلاني أن “هناك مشروعات ثقافية يجب أن تتم وتتناسب مع الدولة الحديثة”، مشيرة إلى أنها “كانت تمارس عملها الإداري في وزارة الثقافة منذ تخرجها، بجانب عملها في التدريس بأكاديمية الفنون”.

وأوضحت الكيلاني أن “مصر دولة مؤسسات، وأي مسئول جديد يتولى المسئولية يستكمل مسيرة من سبقه في تولي المسئولية”.