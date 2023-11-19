وزيرة التعاون: 4.5 تريليون دولار حجم الفجوة التمويلية المطلوبة سنويا للاستثمارات المناخية عالميا بحلول عام 2030

قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن حجم الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمارات المناخية عالميا تبلغ نحو ٤.٥ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مضيفة أن مصر أصدرت دليل شرم الشيخ المناخي لتحفيز قدرة الدول النامية لتعزيز الاستثمار في المجال المناخي، وتتضمن ١٢ محور للتمويل العادل لمشروعات المناخ.

وأضافت أن مصر حرصت على تعزيز العلاقة بين التنمية والعمل المناخي، مشيرة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي التي تطلق الوزارة اليوم تقرير المتابعة الأول لها تتضمن ٩ مشروعات مناخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، اليوم لإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج «نُوَفِّــي» بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّــي” عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.