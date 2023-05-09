وزيرة التعاون: مصر انتهت من إقرار أطر اتفاقيات الشراكة مع منظمات التعاون التنموية

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط ، إن الأمم المتحدة تعد أحد وأعرق الموسسات التنموية الشريكة لمصر، موكدة أن المنظمة الدولية ترتبط مع مصر بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيسها.

وأضافت أن مصر تعتز بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة ما بين العام الجاري وحتي ٢٠٢٧ جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدي الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج علي ما تم بذله من جهود مخلصة لإعداد الاستراتيجية.

وأضافت أنه بإقرار إطار اليوم تكون مصر قد انتهت من استراتيجية التعاون والتنمية مع كافة المنظمات التعاون الانمائي عن السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم لإطلاق إطار استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023 وحتى 2027.

وقالت وزيرة التعاون أن المشاورات الوطنية الخاص بالإطار الاستراتيجي استمر أكثر من عامين.