استثمار

وزيرة التعاون تستعرض إصلاحات الدولة في مختلف المجالات مع مايكل بلومبرج مؤسس شبكة الإعلام العالمية

لقاء مايكل بلومبرج
السيد فؤاد 3:18 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 3:18 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في إطار لقاءاتها المتتالية ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي يعقد في سنغافورة في الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مايكل بلومبرج، رئيس ومؤسسة مجموعة بلومبرج للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمدن وتغير المناخ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “سي 40″، وهي شبكة تضمّ رؤساء 97 مدينة كبيرة في العالم تبذل جهوداً كبيرة للترويج لمراعاة البيئة والطاقات المتجددة على المستوى المحلي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات التي نفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات والتي عززت تحولها الاقتصادي لتصبح أحد أبرز الدول الناشئة على مستوى المنطقة والعالم، وعززت النمو الاقتصادي الشامل، وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة أتاحت المزيد من فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية المستدامة والتحول الأخضر لمؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط : استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل إنجاز كبير يعزز ريادتها الإقليمية

وأشارت رانيا، إلى نجاح مصر في الحصول على شرف استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، خلال العام المقبل، والذي يعزز ريادتها وخططها الطموحة للتحول الأخضر، ودعم الجهود الإقليمية للتكيف مع والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ودفع العمل المُشترك مع شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف لتنفيذ استراتيجيات تمويل المناخ وتنشيط أدوات التمويل المبتكر والمختلط في مصر، فضلا عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي تفتتح ورشة مشاورات إعداد البرنامج القطري مع الأمم المتحدة للسكان

من ناحيته أكد مايكل بلومبرج، على أهمية تعزيز عمل الحكومات على مستوى العالم، بالمشاركة مع القطاع الخاص، لدعم التحول الأخضر والاستثمارات المناخية لدفع أهداف التنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية لدعم الاستثمارات في الأسواق الناشئة لتعزيز العمل المناخي.

وتشارك الوزيرة، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، وفيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

اقرأ أيضا  السياحة: إغلاق 3 منشآت فندقية بجنوب سيناء و 6 بالبحر الأحمر

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

وزيرة التخطيط تستعرض مشروعات تعزيز تمكين المرأة من أجل التنمية الصناعية الشاملة

السيد فؤاد 3:00 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

رفض رشوة.. وزير قطاع الأعمال يكرم عاملا بشركة النصر العامة للمقاولات

عصام عميرة 1:36 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

رصد 600 مليون دولار للاستحواذ على شركة مسواك السعودية

أيمن عزام 10:46 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

الذهب والنقد الأجنبي.. احتياطات روسيا الدولية ترتفع إلى مستويات تاريخية

مصطفى الجُدي 10:06 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

السياحة والآثار: افتتاح طريق الكباش بالأقصر 25 نوفمبر (فيديو)

دعاء محمود 7:55 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

مصر تعرض تجربة تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في اجتماع المجلس العربي للمياه المقبل

مدحت إسماعيل 6:57 م, الخميس, 18 نوفمبر 21