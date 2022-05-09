وزيرة التعاون الدولي: 26 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مع الاتحاد الأوروبى

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،إن التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتاز بالتنوع والثراء من أجل تحقيق النمو الشامل، وتطوير البنية الأساسية والمرافق.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي نظمته الوزارة اليوم ، أن محفظة التعاون الجاري بين الجانبين تزيد على مليار يورو منح لا ترد، فضلا عن ٧ مليار يورو أخرى تمثل تمويل ميسر لتحفيز القطاع الخاص.

وقالت إن مؤتمر اليوم يعتبر فرصة لتوطيد الشركات الدولية وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد ؛ حيث سيشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

ونوهت بأن الوزارة تمتلك محفظة ضخمة من المشروعات التنموية تبلغ قيمتها نحو ٢٦ مليار يورو .

وكان السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،قد قال في مقالة وزعها الوفد أمس على الصحفيين ، إن الاتحاد يساند شركاءه المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية ، فالاتحاد يعمل على تقديم الدعم المالي لدول المنطقة، خاصة تلك المتأثرة بانقطاع إمدادات الحبوب، وذلك من خلال “مرفق الغذاء والقدرة على الصمود”.

وبالنسبة لمصر، يصل حجم المساندة المالية المقدمة إلى 100 مليون يورو، ويأتي ذلك مباشرة بعد الدعم الأوروبي المقدم لمواجهة جائحة كورونا بإمدادات أوروبية تصل إلى ملايين الجرعات من اللقاح المقدمة لمصر حتى الآن.