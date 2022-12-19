وزيرة التعاون الدولي: 11 مليار دولار إجمالي التمويلات التنموية في 2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة أبرمت اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية حصلت من خلالها على تمويلات تنموية في عام 2022 بلغت نحو 11 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الأولي من مؤتمر “الناس والبنوك” والذي يعقد هذا العام في دورته 16 تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، أن إجمالي التمويلات في 2021 وصلت إلى 10.2 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتابعت أنها في عام 2020 شهدت تمويلات تنموية أبرمتها الوزارة بقيمة 9.8 مليار دولار منها 3.5 مليار للقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار.