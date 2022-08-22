وزيرة التعاون الدولي: نعمل على إيجاد حلول مبتكرة فى إدارة المياه

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة فى مجال الزراعة وادارة المياه وتطويع تلك الافكار للتصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت “المشاط”، أننا نتعاون مع كافة الجهات والشركاء من أجل إطلاق مؤتمر للمناخ بشكل مختلف، وتشجيع كافة رواد الأعمال في التقديم للمسابقة التي تم إطلاقها اليوم Climatech Run 2022 العالمية، لجذب الشركات الناشئة المتخصصة فى المشروعات الخضراء.

وتابعت أنه خلال شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للمشروعات والأفكار المختارة من خلال تلك المنصة التي تم إطلاقها، فيما سيتاح للشركات والأفكار الفائزة فى عرض تجربتها خلال مؤتمر cop 27 القادم فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق وزراء التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مبادرة Climatech Run 2022 العالمية، لجذب الشركات العاملة في التصدي للتغيرات المناخية.

و تستهدف جذب وتحفيز الشركات الناشئة التكنولوجية العاملة في مجال مكافحة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والاستدامة، وذلك في ضوء الاستعدادات لانعقاد قمة المناخ في مصر COP 27.