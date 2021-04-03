لايف

وزيرة التعاون الدولي تهنئ العناني بنجاح نقل المومياوات الملكية

غادر اليوم 22 مومياء ملكية ( 18 ملكا و4 ملكات ) من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة
أحمد عاشور 11:40 م, السبت, 3 أبريل 21 11:40 م, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على نجاح تنظيم الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية .


وقالت وزيرة التعاون الدولي على في تغريدة على تويتر “أهنئ زميلي وصديقي الدكتور خالد العناني على نجاح نقل المومياوات الملكية، اليوم كلنا رأينا حلمك يتحقق على أرض الواقع، شكرًا لكل ولكل شخص قام على تنظيم هذا الحفل الرائع”.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر.. باردة ليلا ونشاط للرياح

وغادر اليوم 22 مومياء ملكية ( 18 ملكا و4 ملكات ) من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة وكان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في حدث فريد من نوعه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

العناني: 15 مليار جنيه تكلفة المتحف الكبير والتحضير لإحتفالية ضخمة بمشاركة مذيع عالمي

محمد مجدي 11:20 م, السبت, 3 أبريل 21

العناني: 2 مليار جنيه تكلفة متحف الحضارة بالفسطاط حتي الآن

محمد مجدي 10:35 م, السبت, 3 أبريل 21

«الفرصة ما تزال متاحة أمامه» .. «التعليم العالي» تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

المال - خاص 10:26 م, السبت, 3 أبريل 21

حواس: زيادة اهتمام المصريين بالآثار بعد مشاهدة موكب المومياوات

محمد مجدي 9:56 م, السبت, 3 أبريل 21

حواس : تم تحنيط شعر الملكة تي لتظهر في أجمل صورة خلال البعث الأبدي

محمد مجدي 9:46 م, السبت, 3 أبريل 21

حواس عن موكب المومياوات: فخور إني مصري وأدعو المصريين لزيارة متحف الحضارة

محمد مجدي 9:10 م, السبت, 3 أبريل 21