وزيرة التعاون الدولي تنعى محسن عادل: ذكراه الكريمة ستظل قدوة لكل من تعامل معه أوعلم بمجهوداته

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزيرة، على صفحتها على فيسبوك:”تزاملت مع الأخ والزميل العزيز الأستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصًا على إطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة فى مصر، ولم يتوانَ عن إبداء النصيحة لزملائه وأصحاب الشركات والعاملين والباحثين والطلاب فى الأدوار المختلفة والمتعددة التى قام بها.

وأضافت: “رحم الله صديقنا العزيز محسن عادل، وعطّر ذكراه الكريمة التى ستظل قدوة لكل من تعامل معه أو عَلِم بمجهوداته، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته داليا وأولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان وبارك فيهم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكان يشغل محسن عادل مناصب رسمية مثل نائب رئيس البورصة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.