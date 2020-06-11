لايف

وزيرة التعاون الدولي تنعى محسن عادل: ذكراه الكريمة ستظل قدوة لكل من تعامل معه أوعلم بمجهوداته

وكان يشغل محسن عادل مناصب رسمية مثل نائب رئيس البورصة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
المال - خاص 12:58 م, الخميس, 11 يونيو 20 12:58 م, الخميس, 11 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزيرة، على صفحتها على فيسبوك:”تزاملت مع الأخ والزميل العزيز الأستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصًا على إطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة فى مصر، ولم يتوانَ عن إبداء النصيحة لزملائه وأصحاب الشركات والعاملين والباحثين والطلاب فى الأدوار المختلفة والمتعددة التى قام بها.

وأضافت: “رحم الله صديقنا العزيز محسن عادل، وعطّر ذكراه الكريمة التى ستظل قدوة لكل من تعامل معه أو عَلِم بمجهوداته، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته داليا وأولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان وبارك فيهم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وكان يشغل محسن عادل مناصب رسمية مثل نائب رئيس البورصة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تعليقا علي الانسحاب الأمريكي من “الصحة العالمية”..المنظري : نأمل عودة العلاقة لأفضل حالة

سمر السيد 12:49 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

شينخوا : منظمة الصحة العالمية كافحت جائحة كورونا بموضوعية وكفاءة

أيمن عزام 6:58 م, الأحد, 19 أبريل 20