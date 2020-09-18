استثمار

وزيرة التعاون الدولي تستهل زيارتها للأقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف لدعم صغار المزارعين

تستأنف غدا تفقدها للمشروعات التنموية المختلفة في قطاع الزراعة
أحمد عاشور 11:53 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20 11:53 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي زيارتها للأقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف والمركز التدريبي لدعم صغار المزارعين بالمحافظة.

وتفقدت المشاط المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية “هيا”، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، حيث تمت إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين.

وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وزيرة التعاون الدولي : المحطتان أسهمتا في إنتاج 4.4 ألف طن

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي

وأوضحت رانيا المشاط أن المحطتين أسهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد.

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كما خلقتا 78 ألف فرصة عمل موسمية، ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا.

وتم تدريب أعضاء جمعية “هيا” و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، كما تم تجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.

وزيرة التعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط

والتقت المشاط محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومسئولي جمعية هيا.

وتستأنف غدا تفقدها للمشروعات التنموية المختلفة في قطاع الزراعة بمشاركة وفد الوزارة ومسئولي برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

وتوجهت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الجمعة، إلى محافظة الأقصر لتفقد مشروعات ممولة من الجهات الدولية بمحافظتي الأقصر وقنا بصعيد مصر، في مجال الزراعة والتنمية الريفية، والصرف الصحي، بمشاركة وفد من وزارة الزراعة والسفارة الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي.

‎وتأتي الزيارة في إطار مشاركة وزارة التعاون الدولي للأمم المتحدة، الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الحالي، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة.

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وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية باعتباره أحد أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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