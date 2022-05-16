وزيرة التعاون الدولي : تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين بالعقود القليلة الماضية

قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، إن العقود القليلة الماضية شهدت تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين.

وأضافت أننا اليوم نستفيد من هذا الزخم بدفع قضية المساواة بين الجنسين ليس فقط كمسألة موضوعية، ولكن عن طريق تحويل النظام ظاهرا وباطنا لتجسيد سياسات شاملة وقابلة للتنفيذ ومستنيرة تسترشد بواقع المرأة.

وتابعت : قد أظهرت الأدلة أن الدور الاقتصادي للمرأة “بالغ الأهمية”، إذ تشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 35٪، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة استثمار ضروري في الانتقال الأخضر المستدام.

ولفتت إلى أنه في ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام، فإن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات في جدول أعمال المؤتمر لإسماع أصواتهن، بصفتهن عوامل تغيير، يعد عنصرًا هاما من عناصر التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بفعاليات القمة العالمية للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف حول المساواة بين الجنسين، المنعقدة بالقاهرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة.