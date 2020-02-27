وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «ميجا» زيادة ضماناتها للمستثمرين

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف “ميجا” التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع وكالة “ميجا”، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تقوم بها لزيادة مشاركة القطاع الخاص نظرا لدوره الرئيسى فى التنمية.

ودعت وزيرة التعاون الدولي وكالة “ميجا” إلى إقامة ورش عمل ومنصة تعاون مشتركة مع الغرف التجارية المختلفة، من أجل تشجيع مختلف الشركات للاستثمار فى مصر، فى إطار التكامل والتوافق بين المؤسسات التى تشجع وتدعم القطاع الخاص.

حجم أعمال الوكالة في مصر

ومن جانبه أشار هيروشى ماتانو، إلى حرص الوكالة على دعم القطاع الخاص فى مصر.

وأوضح أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر من خلال توفير ضمانات تأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص.

وأوضح أن من أبرز أنشطة وكالة ضمان الاستثمار فى مصر مشروعى أباتشى مصر والتكرير المصرى.

وذكر أن اوكالة قدمت ضمانات بقيمة 150 مليون دولار فى مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد اصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الألمانية فى الشركة المصرية للتكرير.

اجتماع آخر مع مؤسسة التمويل الدولية

وفي سياق آخر اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتناول الاجتماع تم بحث توسيع استراتيجية التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 والتى سترتكز على دعم البنية التحتية لتحسين الاتصال وكذلك تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.

كما تناول الاجتماع بحث تشجيع التوظيف من خلال دعم القطاعات مثل الصناعات الزراعية المستدامة والتصنيع، ودعم الرعاية الصحية وتنمية المهارات.

وفي هذا السياق أكد سيرجيو بيمنتا، أن مصر تمثل أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستقوم المؤسسة بدور كبير في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هدف المؤسسة العمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتوفير مزيد من الفرص والوظائف للشباب والمرأة.