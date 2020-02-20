وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مدير الصندوق الكويتي استراتيجية 2022

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، بعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في إطار زيارتها الرسمية للكويت، بحضور السفير طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت.

ناقش الاجتماع، استراتيجية التعاون المصري الكويتي خلال الفترة المقبلة حتى 2022، والتى تركز على أولويات برنامج الحكومة المصرية، والعمل على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، والترتيبات لزيارة بعثة من الصندوق الكويتى للتنمية إلى مصر خلال شهر مارس المقبل ، إضافة للترتيبات الخاصة بمساهمة الصندوق فى المرحلة الثانية من مشروعات تنمية سيناء.

كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي خلال زيارتها إلى مقر الصندوق الكويتى للتنمية، ادارات واقسام الصندوق المختلفة وبرامج تأهيل الشباب للعمل فى القطاع الخاص.

واشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية، فى اطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى لزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.

كما استعرضت نشاط وزارة التعاون الدولى في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة.

واشادت بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء بمراحلها المختلفة باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعداً رئيسياً في الأمن القومي المصري والعربي.

ومن جانبه اشار عبد الوهاب البدر، إلى أن الصندوق يضع فى أولوياته المساهمة فى تنمية سيناء.

واوضح أن حجم التعاون بين مصر والصندوق بدأ منذ عام 1980 وساهم الصندوق في تمويل 52 مشروع ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) من خلال 7 مشروعات فى قطاعات التحلية ومعالجة المياه والطرق وانشاء منظومة مياه بحر البقر، وانشاء 9 محطات تحليه مياه البحر بجنوب سيناء.