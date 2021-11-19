وزيرة التعاون الدولي تبحث دعم جهود التنمية المستدامة مع مركز بولسون للأبحاث وصناعة القرار بمنتدى بلومبرج

أكدت المشاط أنه يتم تسليط الضوء على العلاقات المصرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والصين وفرص التعاون مع مراكز الفكر الدولية لدعم أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع ديبورا لير، المدير التنفيذي لمركز بولسون للأبحاث وصناعة القرار، الذي يعد أحد مراكز الفكر الدولية التي تعمل على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، في إطار لقاءاتها ضمن فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة المقام بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وناقشت الوزيرة خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك مع المركز، في إطار الدور الذي تقوم به مراكز الفكر والأبحاث، لدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتعاون الثنائي مع الحكومة المصرية لدفع أجندة العمل المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 العام المقبل بشرم الشيخ.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات المصرية الأمريكية وكذلك المصرية الصينية الاستراتيجية، على المستوى الاقتصادي وجهود التعاون الإنمائي، والتي يتم من خلالها دعم جهود التنمية في مصر وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ونقل الخبرات، حيث تصل وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات 7 منح للعام الجاري بيمة 125 مليون دولار، في العديد من مجالات التنمية كما تصل المحفظة الجارية لنحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، كما وقعت مؤخرًا مع السفارة الصينية برنامج التعاون الاقتصادي والفني الجديد للفترة المقبلة والذي يتم من خلاله إتاحة منح تنموية في عدد من المجالات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الاقتصادي المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، والذي يشكل بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا.

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، والسيدة جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، والسيد جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، والسيد أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.