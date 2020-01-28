وزيرة التعاون الدولي: النساء أكثر عرضة لفقد الوظائف نتيجة التكنولوجيا

رئيس الوزراء يوجه وزيرة التعاون الدولي بالتركيز على أولويات التنمية وسيناء مع المؤسسات الدولية

عرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، للتحضيرات الجارية لعقد اجتماعات قمة العشرين فى السعودية واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمى بالرياض أبريل القادم.

وأكدت المشاط استعداد وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان المشاركة الفعالة لمصر بهذه الفعاليات الهامة.

وعرضت الوزيرة أهم الأفكار التى تم تداولها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي فى دافوس.

وأشارت إلى اهتمام العالم حالياً بملف التعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها السلبية على فرص العمالة.

وتابعت بأن اهتمام العالم أيضا يشمل المقترحات والآليات الكفيلة بمعالجة تلك الآثار من خلال برامج التدريب التحويلي وغيرها من برامج تأهيل العمالة لتتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية.

وتابعت بأن البيانات تظهر أن النساء هن الفئة الأكثر عرضة لفقد الوظائف نتيجة تلك التغيرات التكنولوجية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزيرة التعاون الدولي أطلعت رئيس الوزراء أيضاً على نتائج الاجتماعات مع الجانب البريطاني خلال الزيارة المهمة والناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا.

وعرضت الوزيرة لما تمخض عن البيان الختامى من ملفات للتعاون خلال الفترة القادمة.

كما التقت أيضًا ممثلي عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى مسئولى شركات عالمية مثل أوبر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن محصلة تلك اللقاءات إيجابية للغاية، وأظهرت اهتمام الأوساط الاقتصادية الدولية بالسوق المصرية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في الفترة القادمة فى تعزيز التواصل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية .

رئيس الوزراء يوجه وزيرة التعاون الدولي بالتركيز على أولويات التنمية وسيناء مع المؤسسات الدولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعرض المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ما تم خلال الاجتماع.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على عدد من الموضوعات ذات الأولوية وفى مقدمتها التنمية فى سيناء.

وقال إن وزيرة التعاون الدولي أطلعت رئيس الوزراء، على نتائج مشاركتها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمى فى دافوس مؤخرا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي استمرار الزخم المحيط بالتطبيق المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من نجاح وفق كافة المؤشرات.

وذكرت أنها عقدت اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلى مؤسسات التمويل الدولية.