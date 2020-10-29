استثمار

وزيرة التعاون الدولي : الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال أساس الازدهار في عصر ما بعد كورونا

خلال ندوة افتراضية Google حول التحول الرقمي
أحمد عاشور 1:58 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 1:58 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، أن تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقويتها ينعكس بشكل إيجابي على خلق مزيد من فرص العمل كما يحفز الاقتصاد الدائري.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي عاملان أساسيان للازدهار في عصر ما بعد كورونا، لاسيما وأن وباء كورونا دفع العالم لتبني التكنولوجيا كحل وحيد لاستمرار العمل والتعلم عن بعد.


جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الافتراضية التي عقدتها شركة “Google”، تحت عنوان “التحول الرقمي من أجل التعافي الاقصادي”.

والتي عقدت ضمن فعاليات مبادرة “Grow Stronger with Google” التي أطلقت يوم 26 أكتوبر الجاري.

وشارك في الندوة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة.

كما شارك في الندوة جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، ومات بريتين، رئيس Google EMEA، وهشام الناظر، مدير “Google ” مصر.

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وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين الشباب ودعم بيئة ريادة الأعمال يأتيان في قلب التنمية في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن جائحة كورونا، عكست المرونة التي تميز بها صانعي السياسات والمواطنين ليكونوا قادرين على التكيف مع الظروف الجديدة وهذا من الجوانب الإيجابية للمرحلة الحالية.


وتطرقت إلى شركة مصر لريادة الأعمال، التي تأسست من قبل وزارة التعاون الدولي بمشاركة سعودية، خلال عام 2017.

وتستهدف دعم الاستثمار في الشركات الناشئة في جميع أنحاء مصر، لدعم بيئة ريادة الأعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد فرصًا ضخمة للتوسع في الخدمات المالية الرقمية لتلبية الطلب المتزايد عليها.


وتابعت «المشاط» : أظهرت مصر مرونة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال استغلال البنية التحتية لدعم استمرارية الأعمال والتعليم عن بعد، فبالنظر إلى عدد الطلاب الضخم في مصر وإمكانية التعلم عبر الإنترنت كان أمرًا يحتاج لتجهيزات ضخمة قبل الجائحة، ولكن مع انتشار الوباء تم التعامل بشكل سريع مع الأمر ونجحت الدولة في استكمال العام الدراسي عن بعد .

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كما أطلقت وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين، الأول من نوعه بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

والذي يعتبر منصة لدعم سياسات تمكين المرأة لدى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودفع المزيد من النساء للمناصب القيادية من خلال تطوير مهارات العمل في عصر ما بعد كورونا لاسيما المهارات الرقمية.


وأشارت إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري رغم جائحة كورونا، وهو ما يعكس المرونة والقدرة على التعافي.

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وضمن فعاليات الجلسة وقع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI اتفاقية مع شركة Google لإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات تعلم الآلة، بهدف تدريب نحو 30 ألف متخصص في البرمجيات من خريجي وطلاب تخصصات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب على أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، من معالجة اللغة الطبيعية ورية الحاسوب والتحليلات التنبؤية.


جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شاركت في وقت سابق في الجلسات الافتراضية “Talks at Google” .

وكذلك في سلسلة فيديو “Google” حول المرأة بعنوان “She Can” حيث شددت على أهمية التكنولوجيا والرقمنة لإطلاق العنان لإمكانيات الاقتصاد .


وتعتبر مبادرة “Grow Stronger with Google” مبادرة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والأفراد في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسريع التعافي الاقتصادي من خلال التحول الرقمي، عبر تقديم الأدوات والتدريب والمنح المالية لمساعدة الشركات المحلية والأفراد .

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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