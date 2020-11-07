وزيرة التعاون الدولي: استثمارات «مصر لريادة الأعمال» ترتفع إلى 257 مليون جنيه

منذ تأسيسها كما تعمل على التوسع خلال الفترة المقبلة بما يوفر مزيدا من الدعم للشركات المصرية الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لريادة الأعمال تعتبر أول شركة بمساهمة المال العام تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، رغم ما تتسم به من مخاطر عالية، مع الحفاظ على المعايير البيئية ومعايير الحوكمة الدولية.

وهو ما يدعم أفكار الشباب والابتكار الذي يكون له بالغ الأثر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

حيث نجحت “مصر لريادة الأعمال” في ضخ استثمارات بنحو 257 مليون جنيه منذ تأسيسها، كما تعمل على التوسع خلال الفترة المقبلة بما يوفر مزيدا من الدعم للشركات المصرية الناشئة.



جاء ذلك خلال اجتماعها، مع مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال EG Ventures.

وتم الاجتماع بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر أيضا أحمد جمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ومن أعضاء مجلس الإدارة.

وشارك في الاجتماع حسن العطاس، مدير عام العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، ونيرمين الطاهري، مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسري حلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ITWorx.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال، لاسيما أن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري.

وأكد أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

وأضافت أن شركة مصر لريادة الأعمال استطاعت خلق العديد من قصص النجاح من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي لديها فرص كبيرة للتوسع.

بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية على ضخ الأموال في هذه الشركات، ومنها شركة AlMentor.net و Mayday و Paynas و Xpay و Noqood و Raseedi و Hood و Oxygen و Now Pay و Liwwa و Fatura و Qasatli و Chai وغيرها.

ولفتت إلى الزيارة التي تمت خلال أكتوبر الماضي، مع جون بارسا، رئيس الوالة الأمريكية للتنمية الدولية لمسرعة الأعمال Flat6Labs، والتي تُعتبر إحدى النماذج الناجحة في مجال ريادة الأعمال وحصلت على دعم من مؤسسات التمويل الدولية، كما أنها إحدى الشركات المستفيدة من استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال.

من ناحيته عبر حسن العطاس، مدير عام العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، عن فخره بآداء الشركة وما قامت به منذ تأسيسها لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وطالب بضرورة وضع ورقة عمل واضحة بالتحديات التي واجهت الشركة الفترة الماضية للعمل على حلها، فضلا عن التركيز على الشركات التي يمكن أن تستغل فرص التوسع الإقليمي لاسيما في أفريقيا لما له من أهمية في هذا التوقيت”.

الموافقة على استثمارات بقيمة 62 مليون جنيه

واستعرض أحمد جمعة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أبرز محاور عمل الشركة خلال الفترة الماضية.

وقال إن الشركة استثمرت حتى الآن في 3 مسرعات أعمال و10 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا ومدعومة بالتكنولوجيا، ووصلت مجمل الاستثمارات لنحو 257 مليون جنيه.

وأشار جمعة، إلى أن استثمارات الشركة التي تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري فقط بلغت نحو 62 مليون جنيه، منها 32 مليونا في شركة SIWARE و30 مليونا استثمارات في زيادة رأسمال شركة Flat6Labs.

وأشار إلى أن الشركة تركز على الشركات الناشئة التي يتركز عملها داخل جمهورية مصر العربية أو تعمل بالخارج لكن مقراتها في مصر.

وتسعى الشركة من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين بالخارج لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر.

بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.

بينما تستهدف الخطة طويلة المدى، أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.

مصر لريادة الأعمال

وتأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه.

وتتوزع ملكيتها بواقع 48.75% لوزارة التعاون الدولي، و48.75% للصندوق السعودي للتنمية و2.5% لشركة إن آي كابيتال.

وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.