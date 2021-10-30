وزيرة التعاون الدولي: إجمالى التمويلات الموجهة لمشروعات «التموين» أكثر من 500 مليون دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى على أهمية تحقيق الأمن الغذائى فى الفترة الحالية التى يعانى منها العالم من اختناق فى سلاسل الإمداد ، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة ، لفترات سداد طويلة وفترة سماح كبيرة.

وقالت المشاط خلال كلمتها فى مؤتمر وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد، إن إجمالى التمويلات الموجهة لمشروعات وزارة التموين تبلغ أكثر 500 مليون دولار ، منها منح من الإمارات و14 مليون يورو من صندوق أوبك للتنمية “أوفيد” ، كذلك يدعم قدرة الدولة على تحقيق أهداف

التنمية المستدامة 2030 التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص أصبح شريك عملية التنمية، حيث يقوم بتنفيذ المشروعات القومية التى تطرحها الدولة من خلال الوزارات المعنية، ويتم خلال توفير التمويل اللازم من شركاء التنمية.