وزيرة التعاون الدولى ترد على مزاعم «إيلون ماسك» حول بناة الأهرامات

وجهت وزيرة التعاون الدولى المصرية، رانيا المشاط، دعوة لرجل الأعمال الأمريكى، إيلون ماسك، إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، بعد تغريدة تحدث فيها عن قيام كائنات فضائية ببناء الأهرامات المصرية.

ونشرت المشاط على حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعى “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “أتابع كل أعمالك بشغف كبير. وأنا أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية. نحن فى انتظارك”. I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020

وكان ماسك قد “غرد”، فى وقت سابق، بأكثر من تغريدة تحدث فيها عن أن الأهرامات المصرية قامت ببنائها مخلوقات فضائية. Aliens built the pyramids obv— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ”تغريدة” جديدة، قائلا: “رمسيس الثانى كان رائعًا”، مضيفا: “كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام”.