وزيرة التضامن: 35 مليون جنيه لدعم وتطوير قرية التراث بشرم الشيخ

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم 35 مليون جنيه لدعم وتطوير قرية التراث بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية والأثاث بمدينة الطور لخدمة الأسر المنتجة بالمحافظة وتمكينهم اقتصاديا، بجانب إقامة معرض آخر في مدينة شرم الشيخ، إلى جانب رصد 40 مليون جنيه لتمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر الخدمية والتنموية ومشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود وخطط التنمية في جزيرة سيناء بصفة عامة، ومحافظة جنوب سيناء بوجه خاص ، إذ تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير للمناخ “كوب 27 ” في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء.



وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمشروع مدينة التراث البدوي التي يخطط محافظ جنوب سيناء لإنشائها في شرم الشيخ لجذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة وهو ما يثري مقومات محافظة جنوب سيناء، والتي تعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية وبها مقومات في شتى المجالات السياحية الترفيهية – البيئية – العلاجية – الدينية، وسياحة المؤتمرات حيث تسعي محافظة جنوب سيناء لتطوير المدينة وإقامة منشآت بها تليق وطابع المحافظة البدوي حتى تظهر بما يليق ومكانة مصر أمام العالم.



وأشارت إلي إنتهاء المحافظة من وضع مخطط إنشاء المدينة والتي ستضم أيضًا مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ ومجمع للبنوك، إذ وافق محافظ جنوب سيناء علي تخصيص مقر خاص بها لبنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة أن المدينة تعد أحد المشروعات المتفق عليها ببروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن، كما أن المدينة الجديدة ستجذب عشاق الرياضات التراثية الخاصة بالخيول والهجن من جميع مناطق الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية.



وقالت القباج، إنها وافقت على زيادة مخصصات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقيمة 7 ملايين جنيه، منها 2.5 مليون جنيه، لتطوير العمارة السكنية “دار المغتربين” التي تعد بيت الطلبة بمدينة طور سيناء ورفع كفاءتها، و4.5 مليون جنيه لتطوير مركز التكوين المهني و9 ملايين لدعم وتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور ورفع كفاءته.



وأكد اللواء خالد فودة محافظ شرم الشيخ موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمويل عدد من المشروعات بالمحافظة، مثل حفر الآبار بالوديان، وتطوير المعسكر الدولي التابع لجمعية الهلال الأحمر بجنوب سيناء، ودعم المحافظة بـ 8 فصول ذكية من مدارس الفصل الواحد بالوديان، للقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، ودعم 670 صيادا خلال فترات التوقف من خلال إقامة مشروعات تمكين اقتصادي لهم وأسرهم، وإنشاء معصرتين زيتون بمدن أبورديس، وسانت كاترين، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج لمعصرة رأس سدر.