وزيرة التضامن: 87 ألف جنيه سعر برنامج الحج للجمعيات الأهلية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن سعر برنامج الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام يبلغ نحو 87 ألف جنيه شامل الإقامة في فندق 4 نجوم، وعدد 2 وجبة، منوهة بأن السعر غير شامل سعر تذكرة الطيران.

وأضافت الوزيرة خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، أن هذه الأسعار في متناول الحج الاقتصادي والخدمات المقدمة ذات جودة عالية.

ولفتت إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، وتم فيه الاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج يراعي الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وبذلت الوزارة المساعي وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة كانت شديدة الحرص للحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات التي تليق بحجاج الجمعيات الأهلية، كما أنه من المقرر أن يغادر وفد من المؤسسة القومية لتيسير الحج إلى المملكة العربية السعودية نهاية شهر مايو الجاري لإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل ومتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال حجاج الجمعيات الأهلية.