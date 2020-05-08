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وزيرة التضامن : 500 مليون جنيه زيادة في رأس مال بنك ناصر

من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين
مدحت إسماعيل 8:39 م, الجمعة, 8 مايو 20 8:39 م, الجمعة, 8 مايو 20

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قالت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه بلغت ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019 -2020، نحو 20.7 مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 2019.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن البنك حقق الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأوضحت وزيرة التضامن خلال اجتماعها بقيادات البنك، أنه حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك 774.2 مليون جنيه لعدد 1.4مليون مستفيد، وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت القباج، أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه.

كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5 مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك 3 مليارات جنيه، ما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض انتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الإستثمارية.

وأكد فاروق، استمرار معدلات النمو الإيجابي لنتائج الأعمال ليبلغ إجمالي المنصرف في النشاط المصرفي للبنك من التمويلات المختلفة التي يقدمها لعملائه اجمالي مبلغ 8.9 مليار جنيه خلال الفترة تتضمن تمويلات استثمارية، وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب، وكذلك تمويلات تحسين مستوى المعيشة وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل المختلفة وتمويلات اسكان لفئة محدودي الدخل .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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