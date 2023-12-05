وزيرة التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من حادث المنيا

قررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من حادث المنيا، من الوزارة، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.

تتابع وزيرة التضامن حادث التصادم الذي وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

ووجهت فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.