وزيرة التضامن: 31 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي للمواطنين بموازنة 2023/2024

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الدعم المقدم للمواطنين بلغ نحو 311 مليار جنيه، خلال العشرين عامًا الماضية، مشيرة إلى زيادته إلى 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الـ3 الماضية، كما تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، الذي بدأ عام 2014 بـ1.8 مليون أسرة تقريبًا، ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة، كما تطورت موازنة الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول، بعنوان “تطوير الوعي الوطني” في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، بحضور الدكتور محمد الخشت؛ رئيس الجامعة، ونوابه، وعمداء الكليات، والأمين العام، ومنسقي الأنشطة الطلابية، والمشاركين بمعسكر القيادة الفعالة.

واستعرضت الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، لبناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا على جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الجامعة لم تعد محرابًا للعلم فقط، وإنما أصبحت صانعة أجيال وتشكل شخصية الإنسان، مع دورها التنموي الذي تقوم به، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة، إضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة.

وأشارت إلى أن الوزارة -مع التوسع العمراني- تكثف جهودها للاستثمار في بناء الإنسان المصري والتوعية والتثقيف المجتمعي، وتنفذ برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» ورسائله المتعددة منها: “التعليم قوة”، “صحتك ثروتك أنت وأسرتك”، “كفاية”، “نقدر نحول الإعاقة طاقة”، “النظافة صحة وسلامة”، “أنت أقوى من المخدرات”، “نربى بأمانة من غير إهانة”، “ختان البنات جريمة”، “جوازها قبل 18 يضيع حقوقها”، و”بلدنا”، و”مركب النجاة”، و”كلنا مصريون”، و”تنوعنا قوة”، و”العمل كرامة”.

ولفتت إلى أن الوزارة نفذت أكثر من حملة تتعلق بتنمية الوعي، منها: “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”، “علشان ولادكم”، “احسبوها صح”، وغيرها من الحملات التي تهدف تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.