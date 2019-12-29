وزيرة التضامن: 2020 عام بحث تظلمات الأسر المدرجة فى «تكافل وكرامة»

الوزارة ركزت فى العام الحالي على المراجعة، ولابد من اعادة النظر فى التظلمات والتسريع مع حلها

قالت وزيرة التضامن، الدكتورة نفين القباج، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على تظلمات الأسر المدرجة فى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتًا إلي أن الوزارة ركزت فى العام الحالي على المراجعة، ولابد من إعادة النظر فى التظلمات والتسريع مع حلها.

وأضافت خلال لقاء صحفي، اليوم ـ أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع المحافظين، لتطبيق نظام اللامركزية فى الدعم النقدي، فضلاً عن أنه يجرى حالياً تصنيف للمهمن الحرة، ومن المقرر أن يتم ادخال اسر جديد في المنظومة، بعد استبعاد غير المستحقيين للدعم.

2.5 مليون طلب للانضمام إلى تكافل وكرامة

وتلقت التضامن الاجتماعي، طلبات منذ بداية عام 2017 وحتى الآن بلغت 2.5 مليون طلب، من أسر تود الانضمام إلي منظومة «تكافل وكرامة»، الذي تم إطلاقه في مايو 2014.

وتبلغ قيمة الدعم التي يحصل عليها الفردفى «تكافل»، بواقع 325 جنيها شهريا لرب الأسرة، و80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية،و100 للإعدادية و140 للمرحلة الثانوية.

ويقتصر «كرامة» علي توفير دعم مالي شهري يصل إلي 450 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا حتي تتمكن الأسرة من صرف الدعم بدون توقف يتطلب حضور أبناء الأسرة المدرجة 80% من فترة الدراسة شهريا، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات.

شروط الانضمام لتكافل وكرامة

ويتطلب الانضمام إلي البرنامج 7 خطوات وشروط رئيسية، ومنها حضور صاحب الطلب إلي الوحدةالاجتماعية بالقرية أو الحي التابع لها، وعليه يتم التحقق من صحة البيانات المدونة في الاستمارة المقدمة، ويكون ذلك من خلال قيام أحد مسؤولي الوزارة بعمل تقرير تفصيلي ميداني عن وضع الأسرة الحقيقي.

وتراجع وزارة التضامن بيانات الأسر المدرجة فى الدعم كل 3 شهور، ويكون ذلك من خلال التعاون مع 40 جهة حكومية مختلفة ومنها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الصحة،والتعليم، والداخلية، بجانب المعاشات، والتأمينات الاجتماعية.