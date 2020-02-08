وزيرة التضامن: 2020 سيكون عام بحث التظلمات للمستبعدين من «تكافل وكرامة»

قالت وزيرة التضامن إن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضوجا وبعض الناس زعلت من البيانات وتم استبعادهم وهذا العام سيتم بحث جميع التظلمات وهاخد ده على عاتقي.

قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن العام الحالي سيكون عام بحث “التظلمات ” للمستبعدين من برنامج تكافل وكرامة موضحة أن هذا الأمر يتم الاهتمام به بشكل كبير حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لكل المستفيدين لعدم التأخير في إرسال البيانات والتقارير.

وأضافت القباج في لقاء لها مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضوجا وبعض الناس زعلت من البيانات وتم استبعادهم وهذا العام سيتم بحث جميع التظلمات وهاخد ده على عاتقي.

وأكدت وزيرة التضامن أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني أمر هام لمساعدة الوزارة في تنفيذ برامج الحياة الاجتماعية لأنهم الأقرب من الناس.

وأشارت إلى أن هناك 128 جمعية تشارك الوزارة في قطاع الرعاية وأكثر من 20 جميعية في برنامج حياة كريمة.

وتابعت: “نعمل على شراكة مع 32 شركة من القطاع الخاص في التدريب وإتاحة فرص عمل وميكنة بعض خدمات الوزارة وتمويل المشروعات والمساعدة بشكل هام في تنفيذ مبادرة حياة كريمة”.

وأوضحت القباج أن هناك 3.2 مليون أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدي التى تقدمها الوزارة منها 17% يذهب للسيدات المعيلة و10% للمسنين و27 لذوي الإعاقة.