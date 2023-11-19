وزيرة التضامن: 200% زيادة في أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة 2023

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 200% زيادة في أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة 2023.

وأشارت الوزيرة إلى أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة 1752 في 2014 وزادت بنسبة 200% في 2023.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هدف النهوض بمصر يستهل تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة، ويجب أن نساعد قيادتنا حتى نحقق ذلك.

وأشارت وزيرة التضامن الحكومي و الأهلي و تعزيز جيل جديد واعي.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها، قائلة “الجمهورية الجديدة لم يكتمل بناؤها بعد، لأن البناء لا يأتي بالحلم ولكن بالعمل والجهد، وعلينا أن نتكاتف جميعًا من أجل تحقيق ذلك”.



جاء ذلك خلال، فعاليات افتتاح المؤتمر الأول حول دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 تحت شعار “حياة جديدة .. عشرة أعوام من الإنجازات”، والذي تنظمه مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وشارك في المؤتمر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود و النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و محمد حسن مساعد وزير الشباب و محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة ، الإعلامي شريف مدكور و أستاذ و سهير عبد المجيد عن جمعية أولادنا و الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة و الصدقات و لفيف من الشخصيات العامة و قيادات المؤسسة.