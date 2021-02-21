وزيرة التضامن : 19.6 مليار جنيه صافي التمويلات الممنوحة للعملاء من بنك ناصر

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، أن بنك ناصر قام بضخ تمويلات فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا ، وذلك انعكاس لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، لاجتماع، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021.

وبلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعال والملموس علي أرض الواقع ونمو نشاطاته.

وأكدت نيفين القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة ، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية.

وقام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل ، وشهادة ايد واحدة ، وحسابات ولادنا ، وحساب بنت الملك ، وحسابات حماية ،حيث بلغت الاوعية الإدخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الي قيام البنك بدور فعال في مجال الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء.

ومن جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهي، موضحًا أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021/2022 حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%.

والتي تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك حيث تم مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر هذا بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز وجود البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية.

والوصول إليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأكد عشماوي أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب ، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية بالإضافة إلي القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم ، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع، وتطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجارى.