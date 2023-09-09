وزيرة التضامن: 14 مليار جنيه إجمالي تمويلات بنك ناصر الممنوحة للمرأة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر دائم الحرص على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسي بالتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة بلغ 14 مليار جنيه.

وأضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهي والتي بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.

وجاء ذلك خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، حيث تم استعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العام المالي 2022-2023، وشهد الاجتماع الاطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

دور وأهمية بنك ناصر

أكدت وزيرة التضامن أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية في مصر والمنطقة وأحد الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

وأوضحت أنه ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية والتى تبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023.

نمو ارباح بنك ناصر بنسبة 76%

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الاجتماعي استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه.

وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية.

وقالت إن بنك ناصر طرح مؤخرًا أوعية ادخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة.

وتضمنت تلك الأوعية شهادة “رد الجميل” وشهادة “ايد واحدة” وحسابات “ولادنا” وحساب “بنت الملك” وحسابات حماية بلغ حجم الودائع في البنك مبلغ 16.75 مليار جنيه بمعدل 12% عن العام السابق.

وقد تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا في إطار مجال التكافل الاجتماعي، بمبلغ قيمتة 110 ملايين جنيه مقارنة بقيمة 77 مليونًا العام السابق كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1362 مليون جنيه .

كما تم العرض على مجلس الإدارة اتفاق التسوية الذى تم بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.

وأوضحت القباج أنه جار العمل على وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة وجار إعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك سواء أصول عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.