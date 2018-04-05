وزيرة التضامن : 10 ‎%‎ نسبة الزيادة في أسعار الحج العام الحالي

مدحت إسماعيلقال وزيرة التضامن غادة والي، إن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها، مقارنة بالعام الماضى، فى حدود 5% للمستوى الاقتصادى، ونسبة 10% للمستوى الأول، موضحة أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التى تم إقرارها من قِبل الجانب السعودى على أسعار الخدمات بالمملكة، والتى

مدحت إسماعيل





قال وزيرة التضامن غادة والي، إن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها، مقارنة بالعام الماضى، فى حدود 5% للمستوى الاقتصادى، ونسبة 10% للمستوى الأول، موضحة أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التى تم إقرارها من قِبل الجانب السعودى على أسعار الخدمات بالمملكة، والتى شملت 5% لضريبة القيمة المضافة، و5% رسوم بلدية للفنادق 4 و5 نجوم، و2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى، بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

وأشارت الوزيرة، في كلمتها التي ألقاها أيمن عبد الموجود رئيس المؤسسة القومية لتسير الحج والعمرة، إلى أن زيادة أسعار بعض المستويات لم تتجاوز 5% نتيجة نجاح الوزارة فى التفاوض على الأسعار خاصة للمستوى الاقتصادى.