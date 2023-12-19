وزيرة التضامن: يجب العمل على تنمية الاستثمارات في قطاعات التعليم‎

قالت الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمار في البشر يعد أحد أهم الركائز الأساسية التى تسهم في تطوير وتنمّية المجتمعات.

وأضافت القباج، أن إناء العلم يتسع يوما تلو الآخر، لافتة إلى أن دار نهضة مصر تمتلك سابقة أعمال جيدة في مجال النشر والتوزيع وتطوير المناهج.

وأضافت أن شركة سيرا المملوكة لشركة القاهرة للتطوير العقاري تمتلك خبرة كبيرة في تطوير المناهج وتعزيز كفاءة المناهج.

وأوضحت أن البنك الدولي ساهم في تقديم العديد من المشروعات والدعم لأنظمة التعليم في مصر، مبينة أن التعليم ليس حقا فرديا وإنما هو حق للجميع، مضيفة أن الحديث عن التعليم مرهون بتوفير الفرص والأدوات.

وتابعت أن الوزارة تعمل مع منظمة “اليونيسف” على تطوير الموسسات التعليمية، مشدد على أهمية المضي قدما في زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم.

ولفتت إلى أن اللاعب الأكبر في تطوير التعليم هو تعظيم دور الأسرة بالكامل، مما يسمح في تهيئة جودة حياة الأسرة.